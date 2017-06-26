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    В парке развлечений в США девочка сорвалась с канатной дороги

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    В парке развлечений "Шесть флагов" возле Нью-Йорка 14-летняя девочка сорвалась с аттракциона с высоты более семи метров. Очевидцы засняли инцидент на видео.
    Канал VINnews на Youtube

    "Спасибо людям, которые собрались внизу, чтобы поймать ее, и мужчине, который забрался на дерево, чтобы убрать мешающие ветки", — написала пользователь Facebook Loren Lent, выложившая ролик на своей странице.

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    Благодаря собравшимся внизу посетителям и работникам парка, 14-летняя жительница штата Делавэр после падения сумела избежать серьезных травм, уточняет New York Daily News.

    Представители компании "Шесть флагов" заявили, что аттракцион был полностью исправен.

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