В США показали самолет с самым длинным в мире крылом

Самолет предназначен для поднятия ракет-носителей, однако демонстрационный полет с запуском планируется в 2019 году.

Длина обоих фюзеляжей самолета составляет 72,5 метра, масса — 226,8 тонны, а максимальная взлетная масса — 589,7 тонны. Также Stratolaunch оборудован шасси с 28 колесами.

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Напомним, Ан-225, разработанный киевским КБ имени Антонова, на сегодняшний день является самым большим, тяжелым и мощным транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн. В ноябре 2004 года Международная авиационная федерация внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.