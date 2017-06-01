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    В США показали самолет с самым длинным в мире крылом

    (обновлено: )103
    Самолет Stratolaunch компании компания Stratolaunch Systems с самым большим в мире размахом крыла в 117 метров презентовали в США. Подробнее смотрите в видео.
    Канал Cavok Brasil на youtube

    Самолет предназначен для поднятия ракет-носителей, однако демонстрационный полет с запуском планируется в 2019 году.

    Длина обоих фюзеляжей самолета составляет 72,5 метра, масса — 226,8 тонны, а максимальная взлетная масса — 589,7 тонны. Также Stratolaunch оборудован шасси с 28 колесами.

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    Напомним, Ан-225, разработанный киевским КБ имени Антонова, на сегодняшний день является самым большим, тяжелым и мощным транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн. В ноябре 2004 года Международная авиационная федерация внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

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