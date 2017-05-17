Гаврилечко: новый Трудовой кодекс фантастически выгоден чиновникам

"Изобильное количество норм, а в проекте они действительно написаны как лозунги и благие намерения, дает возможность что инспекторам Минсоцполитики, что судам, как угодно и как хочешь трактовать его нормы. Поэтому все те изменения, которые сейчас вносятся в Трудовой Кодекс, это не новая его редакция, а это масса изменений, которые все равно накладываются на старую советскую базу. Это не новая редакция Трудового Кодекса, это старый трудовой кодекс с неким современным марафетом, поэтому, кроме как коррупционерам, он больше не выгоден никому", — сказал Юрий Гаврилечко.

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