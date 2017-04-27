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    Шествие в Киеве за трудовые права и достойную работу

    (обновлено: )26822
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина
    Шествие за трудовые права и достойную работу
    РИА Новости Украина

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    В четверг, 27 апреля, в Киеве прошло Шествие за трудовые права и достойную работу.

    Шествие прошло по случаю Всемирного дня охраны труда и Дня международной солидарности трудящихся.

    Марш организовали Конфедерация свободных профсоюзов Украины при участии структурных подразделений, входящих в ее состав, а также общественных движений и студенческих организаций.

    Акция началась у Министерства социальной политики Украины, состоялось чествование памяти погибших на рабочем месте работников, затем — митинг у министерства, после чего участники прошли к Кабинету министров Украины.

    Смотрите также: Радужная Арка Дружбы народов в Киеве с высоты птичьего полета

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