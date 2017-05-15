Новый Трудовой кодекс. Кто основной выгодополучатель? - пресс-конференция

Во вторник, 16 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Новый Трудовой кодекс. Кто основной выгодополучатель?"

Верховная Рада Украины может утвердить новую редакцию Трудового кодекса уже до конца нынешней сессии — до июля 2017 года. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Нужен ли Украине новый КЗоТ? Безусловно, нужен. Страна не может жить, отталкиваясь от документа 70-х годов прошлого века. За прошедший год рабочая группа по доработке Кодекса рассмотрела более 2 тыс. предложений народных депутатов по усовершенствованию документа. Однако дискуссии о том, чьи права в большей степени должен защищать новый Трудовой кодекс — работодателей или наемных работников — не прекращаются. Авторы законопроекта полагают, что новый документ может заменить действующий морально устаревший Кодекса законов о труде. Однако многие нардепы, общественные организации и независимые профсоюзы категорически против принятия даже доработанного варианта нового Кодекса.

В новом Трудовом кодексе работодатель получает единоличное право определять все практически без учета позиции профсоюзов. Эксперты отмечают, что основная проблема проекта нового Трудового кодекса — размытость формулировок, из-за которых, возможны значительные ограничения трудовых прав работников: например, нечетко определенные односторонние основания для увольнения сотрудника. По мнению правозащитников, наибольшую опасность представляет часто встречающиеся противоречия одних положений законопроекта с другими. Эксперты считают, что большинство предложенных нововведений, которые якобы усиливают защиту прав наемного работника, или уже имеют место в практике трудовых отношений, или носят не принципиальный характер. Также в проекте Трудового кодекса существует немало лазеек, позволяющих обойти ряд требований к работодателям. В результате заинтересованные лица получают возможность трактовать законодательные нормы в свою пользу.

Эксперты:

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Олег Верник, председатель Всеукраинского независимого профсоюза "Захист праці"

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