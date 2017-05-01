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    В Берлине произошли столкновения между полицией и леворадикальными группами

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    В центре Берлина произошли столкновения между полицией и леворадикальными группами, которые провели несанкционированную акцию в честь "революционного первого мая".
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    Акция, которая прошла в районах Кройцберг и Нойкельн, завершилась закидыванием полицейского оцепления бутылками и петардами, нападавшие избивали правоохранителей древками флагов. В ответ полиция применила слезоточивый газ, есть задержанные, сообщила газета Berliner Zeitung.

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    По свидетельству очевидцев, которые активно пишут о происходящем в соцсетях, нападения на полицейских осуществляли люди в черных куртках с замотанными шарфами лицами.

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