При столкновениях в Париже пострадали трое полицейских

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Трое сотрудников полицейского спецназа пострадали в понедельник в ходе столкновений с участниками первомайской демонстрации в Париже, передает в воскресенье телеканал BFMTV.

Участники многотысячной демонстрации, собравшиеся по призыву крупных французских профсоюзов, организовали в понедельник марш от площади Республики по направлению к площади Нации. По ставшему привычным в последнее время сценарию, затесавшиеся в толпе хулиганы с закрытыми лицами принялись провоцировать полицейских, кидать в них бутылки с горючей смесью, петарды и мусор.

От воспламенившейся жидкости загорелась одежда на одном из полицейских, пламя удалось быстро сбить. Улицу, по которой двигались участники акции, затянуло дымом от шашек со слезоточивым газом.

​Несколько участников беспорядков подожгли тележку из супермаркета, на которой был установлен выполненный из картона макет дракона, и направили ее в сторону кордона полиции.

Как сообщают очевидцы, в результате столкновений с полицией ранения получили также участники акции. Официальных данных о пострадавших пока нет.

​Для усмирения толпы сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и другие спецсредства. На некоторое время шествие пришлось остановить, пока полиция разбиралась с хулиганами. Потом движение продолжилось.

Демонстрация проходит в Париже в условиях усиленных мер безопасности за неделю до второго тура выборов президента. Как ранее сообщали в городской полиции, безопасность в ходе первомайских шествий обеспечивают более 9 тысяч полицейских и жандармов.