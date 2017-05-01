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    При столкновениях в Париже пострадали трое полицейских

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    Первомайская демонстрация в Париже
    twitter.com/sputnik_fr

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Трое сотрудников полицейского спецназа пострадали в понедельник в ходе столкновений с участниками первомайской демонстрации в Париже, передает в воскресенье телеканал BFMTV.

    Участники многотысячной демонстрации, собравшиеся по призыву крупных французских профсоюзов, организовали в понедельник марш от площади Республики по направлению к площади Нации. По ставшему привычным в последнее время сценарию, затесавшиеся в толпе хулиганы с закрытыми лицами принялись провоцировать полицейских, кидать в них бутылки с горючей смесью, петарды и мусор.

    От воспламенившейся жидкости загорелась одежда на одном из полицейских, пламя удалось быстро сбить. Улицу, по которой двигались участники акции, затянуло дымом от шашек со слезоточивым газом.

    ​Несколько участников беспорядков подожгли тележку из супермаркета, на которой был установлен выполненный из картона макет дракона, и направили ее в сторону кордона полиции.

    Как сообщают очевидцы, в результате столкновений с полицией ранения получили также участники акции. Официальных данных о пострадавших пока нет.

    ​Для усмирения толпы сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и другие спецсредства. На некоторое время шествие пришлось остановить, пока полиция разбиралась с хулиганами. Потом движение продолжилось.

    Демонстрация проходит в Париже в условиях усиленных мер безопасности за неделю до второго тура выборов президента. Как ранее сообщали в городской полиции, безопасность в ходе первомайских шествий обеспечивают более 9 тысяч полицейских и жандармов.

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