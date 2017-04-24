Столкновения в Париже: задержаны почти 30 человек

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В результате столкновений в Париже задержаны не менее 29 человек, девять человек получили ранения, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на префектуру полиции.

Как сообщили агентству в префектуре, незначительно пострадали шесть сотрудников полиции и три демонстранта. Как уточняет агентство, всего в ходе воскресных демонстраций были задержаны 143 человека, в настоящий момент 29 из них заключены под стражу.

Ранее корреспонденты РИА Новости с места событий передавали, что акции протеста в Париже в день первого тура выборов президента Франции завершились поздно ночью, в результате ранения получили как минимум два человека, кроме того, были сожжены автомобили. Также сообщалось, что на площади Бастилии полиция в столкновениях с демонстрантами применяла слезоточивый газ, шумовые и дымовые шашки, дубинки.

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье. Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на окончательные данные МВД Франции, экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен выходят во второй тур, который состоится 7 мая.