Вместо Ривза. Появился ролик с Уиллом Смитом в главной роли "Матрицы"

В сети опубликовали видео, в котором главную роль в знаменитом фильме "Матрица" вместо Киану Ривза играет Уилл Смит. В ролике соединили кадры из фильмов серии "Матрица" и картин с участием известного американского актера.

Смотрите также: Уилл Смит прыгнул с водопада Виктория на тарзанке

"Что если бы в "Матрице" играл Уилл Смит?" — назвали авторы свое видео. Эпизоды в ролике смонтированы таким образом, что Смит будто действительно исполняет в "Матрице" главную роль хакера Нео вместо Киану Ривза.

Отметим, решение Смита не сниматься в "Матрице" является одним из самых известных отказов актеров от впоследствии легендарных ролей.

Смотрите также: Силиконовые красотки. Модели известных наркобаронов Мексики

Ранее сообщалось, что Киану Ривз озвучил условие участия в "Матрице 4".