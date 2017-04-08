наверх
08.04.201704:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Видео

    Вместо Ривза. Появился ролик с Уиллом Смитом в главной роли "Матрицы"

    (обновлено: )32
    Решение Уилла Смита не сниматься в "Матрице" является одним из самых известных отказов актеров от впоследствии ставших легендарными киноролей.
    Канал на Youtube The Unusual Suspect

    В сети опубликовали видео, в котором главную роль в знаменитом фильме "Матрица" вместо Киану Ривза играет Уилл Смит. В ролике соединили кадры из фильмов серии "Матрица" и картин с участием известного американского актера.

    Смотрите также: Уилл Смит прыгнул с водопада Виктория на тарзанке

    "Что если бы в "Матрице" играл Уилл Смит?" —  назвали авторы свое видео. Эпизоды в ролике смонтированы таким образом, что Смит будто действительно исполняет в "Матрице" главную роль хакера Нео вместо Киану Ривза.

    Отметим, решение Смита не сниматься в "Матрице" является одним из самых известных отказов актеров от впоследствии легендарных ролей. 

    Смотрите также: Силиконовые красотки. Модели известных наркобаронов Мексики

    Ранее сообщалось, что Киану Ривз озвучил условие участия в "Матрице 4". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Наезд грузовика на людей в Стокгольме
    В толпу на авто: теракты в Стокгольме и Лондоне
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Александр Охрименко
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"