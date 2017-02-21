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    Культура

    Киану Ривз назвал условие участия в "Матрице 4"

    (обновлено: )15110
    Американский актер Киану Ривз заявил, что снимется в "Матрице 4", если режиссерами продолжения выступят братья Вачовски, которые после смены пола стали сестрами.
    Актер Киану Ривз. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Знаменитый актер Киану Ривз заявил, что готов вернуться в мир "Матрицы" спустя 14 лет после выхода последней части культового фэнтези, однако сделает это только при условии участия в реализации проекта режиссеров Вачовски.

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    "Вачовски должны принять участие. Они должны будут написать сценарий и снять это. И тогда мы посмотрим, какая будет история, да, это будет странно, но почему нет?", — заявил он в интервью порталу Yahoo Movies.

    Ривз считает, что истории и люди в них не умирают. Стоит отметить, что концовка трилогии намекает зрителю, что продолжение истории возможно.

    Главные герои "Матрицы" — Нео (Киану Ривз), Тринити (Керри-Энн Мосс) и Морфеус (Лоуренс Фишберн) вновь встретились на недавней премьере триллера "Джон Уик 2", который стартовал в российском прокате почти две недели назад.

    Все три фильма из серии "Матрицы" были сняты братьями Вачовски, известными теперь как сестры Вачовски после операций по смене пола. Первая часть под названием "Матрица" вышла на экраны в 1999 году, последующие две – "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" — в 2003.

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