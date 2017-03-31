Золотарев: долг Украины перед РФ платить 100% придется

"Не стоит вопрос – платить или нет. Платить 100% придется. Иначе – дефолт. Очевидно, что если все пойдет по ускоренной процедуре, то до декабря окончательный вердикт лондонского суда будет – платить. И это очень плохо, поскольку таких денег нет. Вероятность дефолта тут, по сути, – 100%. Если вдруг каким-то чудом апелляция украинской стороны будет удовлетворена – получаем полтора-два года форы, чтобы собрать эту сумму", – сообщил эксперт на пресс-конференции РИА Новости Украина.

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По словам Золотарева, дыра в золотовалютных резервах Украины будет покрываться за счет увеличения налогового бремени и за счет работы печатного станка.

"Очевидно, по этим счетам придется заплатить всем украинцам", – отметил Золотарев, добавив, что дефолт Украины он не рассматривает, поскольку в этом не заинтересован МВФ, а стране придется расплачиваться, в том числе, землей.