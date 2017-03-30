наверх
30.03.201715:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.06- 0.39
  • USD27.04- 0.08
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Прижали к стенке, а вы как думали? Соцсети о долге РФ

    Тема:

    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда (140)

    (обновлено: )958200
    Похоже, что пресловутый "долг Януковича" Украине все же придется отдавать. Суд Лондона принял решение взыскать в пользу РФ $3 млрд. Украинцы не теряют надежды - решение пока не окончательное, и уповают на апелляцию. А что же пишут об этом в соцсетях?
    Доллары
    REUTERS Rick Wilking

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Высокий суд Лондона принял решение взыскать в пользу России 3 миллиарда долларов. Как говорится в сообщении Минфина Украины, "английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию". В России говорят, что готовы к апелляции Киева и не сомневаются в объективности лондонского суда.

    Украинский сегмент соцсетей встретил такую новость весьма бурно: "Урегулирование вопроса по росбондам — условие продление программы с МВФ. Поэтому можно сколько угодно заполнять пространство бессодержательными испражнениями головного мозга на тему долга Януковича, но платить, как оказывается, все равно придется". "Три миллиарда не так уж и много — можно и заплатить. Вы просто подумайте, что, по сути, Украина пролонгировала кредит на выгодных для нее условиях еще на год (или сколько там) под небольшой процент, и успешно деньгами пользовалась. Так что это — чуть смазанная победа", — есть в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ян Пекло
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Наталия Корчак
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин
    Уход российских банков из Украины