Прижали к стенке, а вы как думали? Соцсети о долге РФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Высокий суд Лондона принял решение взыскать в пользу России 3 миллиарда долларов. Как говорится в сообщении Минфина Украины, "английский суд не поддержал позицию Украины относительно так называемого российского долга, но позволил апелляцию". В России говорят, что готовы к апелляции Киева и не сомневаются в объективности лондонского суда.

Украинский сегмент соцсетей встретил такую новость весьма бурно: "Урегулирование вопроса по росбондам — условие продление программы с МВФ. Поэтому можно сколько угодно заполнять пространство бессодержательными испражнениями головного мозга на тему долга Януковича, но платить, как оказывается, все равно придется". "Три миллиарда не так уж и много — можно и заплатить. Вы просто подумайте, что, по сути, Украина пролонгировала кредит на выгодных для нее условиях еще на год (или сколько там) под небольшой процент, и успешно деньгами пользовалась. Так что это — чуть смазанная победа", — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook