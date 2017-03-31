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    Масштабное наводнение в Австралии

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    В северо-восточный части Австралии произошло наводнение после того, как на нее обрушился мощный циклон "Дебби". Циклон был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти.
    Канал Ruptly TV на youtube

    Циклон обрушился на северо-восточный штат Квинсленд во вторник, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти. Скорость порывов ветров достигала 263 километров в час.

    "Дебби" уже нанесла существенный ущерб населению, десятки тысяч человек остались без электричества. Когда оно будет восстановлено — пока неизвестно.

    Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл запустил план ликвидации чрезвычайных ситуаций. Власти рекомендовали жителям избегать поездок по дорогам, чтобы не оказаться заблокированными в потоках воды.

    Смотрите также: Разрушительная "Дебби": вид из космоса на австралийский циклон

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