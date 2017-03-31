Циклон "Дебби" в Австралии: серферы на улицах, акула на асфальте

Мощный циклон "Дебби" обрушился на Австралию, вызвав наводнение в реке Бурдекин.

Международные агентства публикуют множество фотографий из зоны бедствия, самыми популярными из которых стали снимки акулы, выброшенной штормом на асфальт, опубликованные спасательной службой штата. Когда ее обнаружили спасатели, акула была уже мертва и никакой опасности не представляла.

К тому же из-за наводнения серферы решили развлечься прямо на улицах городов.

Также сообщается, что из-за циклона в Австралии 48 тысяч человек остались без света.

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