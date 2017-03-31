наверх
31.03.201713:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Циклон "Дебби" в Австралии: серферы на улицах, акула на асфальте

    (обновлено: )147
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    REUTERS Queensland Fire and Emergency Services
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    REUTERS AAP/Dan Peled
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    REUTERS AAP/Dave Hunt
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    REUTERS AAP/Dave Hunt
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    REUTERS AAP/Dave Hunt
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    REUTERS AAP/Dave Hunt
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Patrick HAMILTON / AFP
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Patrick HAMILTON / AFP

    Рекомендуем

    Подрыв автомобиля в центре МариуполяПодрыв автомобиля в центре Мариуполя12:43 31.03.2017
    В Одессу зашел ракетный фрегат La FayetteВ Одессу зашел ракетный фрегат La Fayette12:02 31.03.2017
    Обрушение эстакады в АтлантеМасштабный пожар и обрушение эстакады в Атланте05:25 31.03.2017
    Во Львове протестовали против российского таксиВо Львове протестовали против российского такси18:35 30.03.2017
    Акция протеста против работы российских банков во ЛьвовеФотоитоги 30 марта: банки РФ заковывают в цепи, крупный пожар в Киеве17:55 30.03.2017
    Блестящие попы - новый тренд в сетиБлестящие попы: в сети стремительно набирает популярность новый тренд16:06 30.03.2017
    СБУ разоблачила организованную преступную группу, которая незаконно лишила свободы и пытала более 200 наркозависимыхСБУ разоблачила "реабилитацию", которая держала в рабстве 200 наркоманов15:20 30.03.2017
    Новый памятник Роналду высмеяли в сетиСоцсети отреагировали фотожабами на новый памятник Роналду13:49 30.03.2017
    Акция протеста против работы российских банков во ЛьвовеВо Львове вход в российский банк заковали в цепи13:29 30.03.2017
    Все фотоленты

    Мощный циклон "Дебби" обрушился на Австралию, вызвав наводнение в реке Бурдекин.

    Международные агентства публикуют множество фотографий из зоны бедствия, самыми популярными из которых стали снимки акулы, выброшенной штормом на асфальт, опубликованные спасательной службой штата. Когда ее обнаружили спасатели, акула была уже мертва и никакой опасности не представляла.

    К тому же из-за наводнения серферы решили развлечься прямо на улицах городов.

    Также сообщается, что из-за циклона в Австралии 48 тысяч человек остались без света.

    Смотрите также: Масштабный пожар и обрушение эстакады в Атланте

    Ссылки по теме:
    Теги: