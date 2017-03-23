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    Видео с территории военной части в Балаклее, где произошел взрыв

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (37)

    (обновлено: )15120
    Видео: Нешатайло‏ в Twitter

     

    Смотрите также: Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

    В ночь на 23 марта на территории военного склада Минобороны, который расположен у города Балаклея Харьковской области, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов. Взрывы продолжаются и сейчас. Население из города и близлежащих сел эвакуируется — 19 тысяч человек уже переместили.

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