наверх
23.03.201714:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.09+ 0.09
  • USD26.92+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В результате взрывов в Балаклее есть раненые - полиция

    Тема:

    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов (37)

    (обновлено: )914
    Возле Балаклеи Харьковской области два человека получили ранения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Пострадавших повезли в больницу. Возраст, тяжесть ранения пока не сообщаются.
    Ситуация в Балаклее
    @CleanAuthoritie

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В результате взрывов на артиллерийских складах Министерства обороны возле Балаклеи Харьковской области два человека получили ранения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

    "Двое раненых, их повезли в больницу. Возраст, тяжесть ранения — пока не знаем. Уточняем", — говорится в сообщении.

    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 3:00 четверга со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

    Смотрите также: Взрыв на складе боеприпасов в Балаклее: фото очевидцев

    Как сообщается на странице Генштаба, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министерство иностранных дел РФ в Москве
    В Киеве убит беглый депутат Госдумы Денис Вороненков
    Видео с территории военной части арсенала в Балаклее. Видео
    Балаклея в огне. Взрыв и пожар на складе боеприпасов
    Стрельба у британского парламента
    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту
    Михаил Погребинский
    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ