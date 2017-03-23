В результате взрывов в Балаклее есть раненые - полиция

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В результате взрывов на артиллерийских складах Министерства обороны возле Балаклеи Харьковской области два человека получили ранения, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Двое раненых, их повезли в больницу. Возраст, тяжесть ранения — пока не знаем. Уточняем", — говорится в сообщении.

Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался около 3:00 четверга со взрыва. Тот был настолько мощным, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него видно за десятки километров от города.

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Как сообщается на странице Генштаба, сформирована колонна спецтехники для обеспечения ликвидации пожара и предоставления помощи местным жителям. Открыто два эвакуационных пункта в районном доме культуры и средней общеобразовательной школе. Продолжается эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.