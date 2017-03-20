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    Опасное падение на этапе Freeride World Tour. Съемки от первого лица

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    Российский лыжник Иван Малахов снял от первого лица собственное падение во время спуска с горы в рамках соревнований Freeride World Tour. Инцидент произошел в Австрии во время третьего этапа соревнований.
    канал СЕТИ на YouTube

    "Падение было очень жестким, лыжи закрученные на 17 мгновенно отстегнулись, вероятно это самое жесткое падение на лыжах в соревнованиях за мою карьеру", — пояснил Малахов в Facebook.

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    По его словам, одной из причин падения стал "странный снег". Спортсмену пришлось ехать "по упругой и твердой подложке", и на повороте лыжи попали в стык подложки и лавинного отрыва.

    После инцидента его отвезли в больницу, где выяснилось, что лыжник ничего себе не сломал, после чего его отправили в гостиницу.

    "Было очень неприятно, два дня еле ходил", — уточнил спортсмен.

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