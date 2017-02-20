наверх
20.02.201705:56
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Видео

    Момент взрыва в центре Боготы

    30
    Один полицейский погиб в результате взрыва в центре колумбийской столицы, сообщил мэр Боготы Энрике Пеньялоса в своем микроблоге Twitter. По его словам, сейчас район вне опасности.
    Канал RT на Youtube

    "Сожалею о гибели полицейского Джона Эрреры в результате взрыва, произошедшего сегодня утром в районе Макарена", — написал Пеньялоса.

    Ранее администрация города в микроблоге Twitter сообщила, что число раненых в результате взрыва в колумбийской столице возросло до 31. По данным радиостанции Caracol, 20 из раненых являются полицейскими.

    Смотрите также: Взрыв автомобиля в Турции — погиб ребенок

    Как сообщается, взрывное устройство высокой мощности повредило несколько соседних зданий и опрокинуло телефонную будку.

    Согласно информации агентства RCN, по предварительным данным, начиненный взрывчаткой предмет взорвался на пути следования полицейского кортежа в центре Боготы. Место взрыва оцеплено полицией для проведения расследования. На данный момент данные о типе взрывчатых веществ отсутствуют.

    Видео размещено в интернете на канале RT.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    На месте протестов на Майдане
    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове