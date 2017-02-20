Момент взрыва в центре Боготы

"Сожалею о гибели полицейского Джона Эрреры в результате взрыва, произошедшего сегодня утром в районе Макарена", — написал Пеньялоса.

Ранее администрация города в микроблоге Twitter сообщила, что число раненых в результате взрыва в колумбийской столице возросло до 31. По данным радиостанции Caracol, 20 из раненых являются полицейскими.

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Как сообщается, взрывное устройство высокой мощности повредило несколько соседних зданий и опрокинуло телефонную будку.

Согласно информации агентства RCN, по предварительным данным, начиненный взрывчаткой предмет взорвался на пути следования полицейского кортежа в центре Боготы. Место взрыва оцеплено полицией для проведения расследования. На данный момент данные о типе взрывчатых веществ отсутствуют.

Видео размещено в интернете на канале RT.