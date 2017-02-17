Один ребенок погиб и 15 человек ранены при взрыве в Турции

КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Один ребенок погиб и 15 человек получили ранения в результате взрыва на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией в городе Вираншехир провинции Шанлыурфа около общежития, где проживают судьи и прокуроры, говорится в заявлении губернатора провинции Гюнгёра Азима Туны в пятницу.

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"При взрыве заминированного автомобиля погиб трехлетний ребенок и 15 человек получили ранения", — говорится в заявлении губернатора.

В то же время источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о трех погибших.

Ранее сообщалось, что в Турции полиция в ходе антитеррористической операции задержала около 400 человек, которые подозреваются в связях с террористической организацией "Исламское государство".