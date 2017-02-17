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    Взрыв в мавзолее в пакистанском Сехван-Шарифе: более 70 погибших

    (обновлено: )18
    Предположительно, взрыв осуществил смертник - он бросил гранату, которая не сработала, и затем привел в действие пояс смертника. по последним данным, погибли 72 человека.
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    По меньшей мере 72 человека погибли, более 150 пострадали при взрыве на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шариф в провинции Синд, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

    Теракт в престижном отеле Могадишо
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    Теракт в престижном отеле Могадишо: 14 погибших

    Ранее сообщалось о не менее 50 погибших и 100 пострадавших.

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    Взрыв прогремел в четверг вечером, когда в мавзолее почитаемого среди последователей суфизма философа и поэта Лала Шахбаза Каландара (более известен как Сайед Мухаммад Усман Марванди) традиционно проводились суфийские ритуалы с участием большого числа верующих.

    По данным полиции, взрыв прогремел внутри комплекса у ворот. Предположительно, взрыв осуществил смертник — он бросил гранату, которая не сработала, и затем привел в действие пояс смертника.

    Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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