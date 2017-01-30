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    "Живой" самолет: 2017 харьковских курсантов присоединились к флешмобу

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    Более 2 тысяч курсантов и преподавателей Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба отжались 22 раза на флешмобе #22PushupChallenge.
    Hnups University/Youtube

    Всего в акции приняли участие 2017 курсантов и преподавателей университета.

    Они разместились так, чтобы создать форму самолета.

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    скриншот видео патрульной полиции Харькова в YouTube
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    Участие во флешмобе приняли участие и девушки-курсанты, сообщает пресс-служба Минобороны.

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    При этом ведомство не уточнило, сколько времени потратили курсанты на подготовку синхронного выполнения спортивного упражнения. 

    Напомним, флешмоб #22PushupChallenge стартовал летом прошлого года в США. 22 – это число участников боевых действий, которые в среднем в день совершали самоубийство в 2014 году в Соединенных Штатах Америки. Позже эту цифру уточнили и снизили до 20  - 7403 ветерана армии США покончили жизнь самоубийством в 2014 году. Однако число 22 запомнилось, и для предупреждения самоубийств среди ветеранов появилось движение #22Kill, на сайте которого можно пожертвовать деньги в помощь ветеранам.

    Украина также присоединилась к флешмобу, но о пожертвованиях не сообщалось.

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