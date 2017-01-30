"Живой" самолет: 2017 харьковских курсантов присоединились к флешмобу

Всего в акции приняли участие 2017 курсантов и преподавателей университета.

Они разместились так, чтобы создать форму самолета.

Участие во флешмобе приняли участие и девушки-курсанты, сообщает пресс-служба Минобороны.

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При этом ведомство не уточнило, сколько времени потратили курсанты на подготовку синхронного выполнения спортивного упражнения.

Напомним, флешмоб #22PushupChallenge стартовал летом прошлого года в США. 22 – это число участников боевых действий, которые в среднем в день совершали самоубийство в 2014 году в Соединенных Штатах Америки. Позже эту цифру уточнили и снизили до 20 - 7403 ветерана армии США покончили жизнь самоубийством в 2014 году. Однако число 22 запомнилось, и для предупреждения самоубийств среди ветеранов появилось движение #22Kill, на сайте которого можно пожертвовать деньги в помощь ветеранам.

Украина также присоединилась к флешмобу, но о пожертвованиях не сообщалось.