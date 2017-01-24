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    Муженко принял участие во флешмобе по отжиманию

    (обновлено: )152
    Международный флешмоб #22PushupChallenge призван привлечь внимание участников АТО с целью поддержать их моральный дух. Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются на камеру 22 раза и передают эстафету своим друзьям.
    Facebook Виктора Муженко

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко принял участие в организованном в социальных сетях флешмобе по отжиманию.

    Командование ВДВ ВСУ приняло участие в флеш-мобе #22PushupChallenge. Видео
    Канал Военного ТВ Украины на Youtube
    Командование ВДВ ВСУ приняло участие во флешмобе #22PushupChallenge

    Украинцы организовали в соцсетях флешмоб для привлечения внимания общественности к нуждающимся в психологической реабилитации бойцов АТО. Международный флешмоб #22PushupChallenge призван привлечь внимание участников АТО с целью поддержать их моральный дух. Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются на камеру 22 раза и передают эстафету своим друзьям.

    Виктор Муженко передал эстафету Службе безопасности Украины.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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