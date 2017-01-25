Упал – отжался. Спортивный флешмоб катится по Украине

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Сегодня все чаще можно увидеть отжимающихся людей. Но дело не в заработавшей пропаганде здорового образа, а в проходящем мировом флешмобе – #22PushupChallenge, который в январе 2017 года докатился до Украины.

Усложненная версия для Украины

Флешмоб 22PushupChallenge зародился в США летом 2016 года. Цель – обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов, возвращающихся после военных конфликтов к мирной жизни. Цифра 22 появилась неслучайно: согласно статистике департамента США, в 2014 году ежедневно оканчивали жизнь самоубийством 22 ветерана. Позже цифру уточнили и снизили до 20 (в 2014 году 7403 ветерана америкаснкой армии покончили жизнь самоубийством).

Но число 22 запомнилось, и для предупреждения самоубийств среди ветеранов войн появилось движение #22Kill – на сайте можно пожертвовать деньги в помощь ветеранам, тут же есть счетчик отжиманий.

Суть флешмоба – сделать 22 отжимания и передать эстафету дальше. Конечная цель – 22 миллиона отжиманий, то есть 1 миллион участников.

В Украине же условия, по предложению известного автогонщика и волонтера Алексея Мочанова, усложнили: отжиматься нужно 22 дня по 22 раза. Вызов приняли – так, Мочанов разместил на своей странице в Facebook видео отжиманий главы городской администрации Николаева, отжимавшегося вместе с командным составом 79-й десантно-штурмовой бригады.

Следом эстафету принял министр культуры Евгений Нищук, отжимавшийся прямо у себя в кабинете.

Также "отметились" советник главы МВД Зорян Шкиряк – он опубликовал видео и передал вызов главе ГосЧС Николаю Чечеткину, и глава Ивано-Франковской областной Рады Александр Сыч, которого "вызвал" областной союз участников АТО. Сыч отжимался на площади перед Белым домом в Ивано-Франковске.

По правилам нужно еще и перечислять деньги

Среди других участников флешмоба – все управления патрульной полиции Украины. Начальник Департамента ведомства Евгений Жуков отметил, что все 28 управлений патрульной полиции выполняют эстафету, чтобы гражданское население не забывало воинов, вернувшихся из зоны боевых действий на Востоке Украины.

"Их нужно помнить. Им нужно помогать. Их необходимо поддерживать во всем", − заявил Жуков.

А 24 января поучаствовали военнослужащие Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, которые приняли вызов от коллег из Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. На строевом плацу отжались более 700 воспитанников и офицеров. Пока это – рекорд по количеству участников в Украине.

Отдельно отметился Генерал армии, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко: он отжался 22 раза в своем кабинете и передал эстафету Службе безопасности Украины и ее главе Василию Грицаку.

А журналист Денис Бигус на своей странице в Facebook напомнил, что флешмоб в США запустили для сбора денег в пользу ветеранов, а отжимания в Украине, по сути, – "пустышка".

"Есть одно "но": американский флешмоб — рекламная кампания. Принимай участие, получай фан, плати деньги. В случае с 22PushupChallenge деньги (пожертвования) собирает организация 22kills, помогающая ветеранам.



К нам флешмобы приходят в формате "чистой развлекухи". Айсбакетчеллендж помните? Кто-то знает ДЛЯ ЧЕГО он был? Отож. А там дело совсем не в обливании холодной водой", — написал Бигус, предложив также усложнить флешмоб – не только отжиматься, но и перечислять деньги.

Смотрите также: Мир охватил новый флешмоб: на фото и видео люди притворяются мертвыми

Что за океаном

Первым из знаменитостей в США эстафету #22PushupChallenge принял актер Крис Пратт из "Стражей Галактики" вместе с супругой Анной Фэрис. Видео с отжиманиями они выложили в Instragram. Среди других кинодеятелей инициативу поддержали Крис Эванс, Скотт Иствуд, Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Чарли Ханнэм, Джон Красински и другие.

Случались с участниками и курьезные случаи: так, Майк Пилэйо решил поотжиматься в океане – на каяке. Но стоило ему начать упражнение, как перед камерой проплыли два горбатых кита.