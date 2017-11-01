Спасение утопающих... В Тернополе мать-одиночка организовала секс-бизнес

РИА Новости Украина

Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, а в качестве меры пресечения домашний арест в ночное время — все это инкриминируют работники полиции 26-летней жительнице Тернопольской области. Женщина в Тернополе организовала бизнес по оказанию сексуальных услуг, сообщает издание 20 минут.

По словам руководителя отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП области Александра Буняка, документировать факты сутенерства и занятия проституцией оперативники начали еще в апреле этого года. В течение нескольких месяцев они собирали доказательства, устанавливали лиц и причастность каждого к секс-индустрии.

В ходе следственно-оперативных мероприятий стало известно, что организатором была мать-одиночка. К бизнесу она пригласила еще двух друзей. Подруга вместе с ней выполняла функции администратора, а товарищ помогал с транспортом и развозкой по местам встречи.

Девушек, которые работали по вызову, бизнесменша нашла через интернет. Это четверо жительниц Днепропетровской и Запорожской областей в возрасте от 25 до 30 лет. Сняла "подчиненным" жилье. Работали проститутки вахтовым методом: женщины чередовались по парам — две недели в месяц работали одни, а последующих две недели — другие.

Vgorode.ua Проституция. Архивное фото

Клиентов искали через объявления, размещенные в соцсетях и на сайтах. Встречи организовывали только на выездах — в гостиницах, саунах, в арендованных квартирах. Час услуг проститутки стоил 1200 гривен. При желании клиента к нему могло приехать сразу две женщины. Стоило это 3 тысяч гривен.

Часть заработанных денег девушки отдавали администраторам и таксисту. Александр Буняк говорит, что исполнительницы услуг — малообеспеченные женщины. Двое из них женаты, имеют детей. Семьям говорили, что ездят в Тернополь ухаживать за пожилыми людьми.

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Девушек поймали с поличным в одном из отелей областного центра после проведения оперативной закупки сексуальных услуг. В помещении сутенеров во время обыска изъята компьютерная техника, с которой подавались объявления, мобильные телефоны, записные книжки с клиентами, а также меченые деньги.

Lyonl Эскорт-услуги. Архивное фото

Организатору бизнеса инкриминируют статью 303 часть 2 УК. Принимается решение об объявлении подозрения и меру пресечения в отношении ее сообщников. На исполнительниц услуг составлены админпротоколы по части 1 статьи 181 КУоАП — занятие проституцией. Следствие продолжается.