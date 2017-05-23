Затопление — не беда: Всемирный Банк семян в Норвегии не будет переезжать

РИА Новости Украина

В минувшие дни появились сообщения о подтоплении всемирного хранилища посадочного материала в норвежском Свальбарде, расположенного на острове Шпицберген. Как стало известно, попадание воды в семенохранилище ставит под угрозу весь проект. В связи с этим Sputnik побеседовал с консультантом правительства Норвегии по имущественным вопросам, госпожой Хеге Аским, которая в своё время разместила заказ на строительство семенохранилища.

По словам Аским, проблемы начались ещё в октябре 2016 года, когда погода в Свальбарде была необычно тёплой:

"Преобладали высокие температуры, и даже выпало очень много дождей. Обычно там преобладают температуры ниже 0 градусов. Но эта дождливая погода привела к тому, что вода попала в помещение у входа, где находятся проходы, ведущие к стенам с ящиками, в которых хранятся семена".



Там хранится около 900.000 семян, но при этом семенам опасность никоим образом не угрожала. Однако пятнадцатиметровый отрезок туннеля, который к ним ведёт, был покрыт водой".

Ситуация была чрезвычайная, говорит Аским: ранее уже бывали случаи, когда в туннель попадала вода, но тогда воды было немного.

Теперь сотрудники хранилища будут принимать контрмеры: "Во-первых, мы убираем из туннеля все источники тепла, такие как трансформаторы – они теперь будут находиться за пределами туннеля. Мы хотим построить дренажные канавы, чтобы отводить талую воду из горы (внутри которой находится семенохранилище – Ред.) и противодействовать дождевым массам – таким, которые имели место осенью. И к тому же мы строим в туннеле водонепроницаемую стену в качестве дополнительной защиты для полок с семенами".

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Аским признаёт, что сотрудники хранилища оказались не готовы к ситуации таяния вечной мерзлоты и октябрьских дождей, поскольку ничего подобного раньше не происходило:

"Одна из главных причин, почему было принято решение устроить хранилище здесь, — это как раз то обстоятельство, что у нас тут вечная мерзлота. Кроме того, плотность населения здесь низкая, но есть аэропорт, так что удобно транспортировать сюда семена. Но после того как мы соорудили эту конструкцию, это хранилище, мы были вынуждены констатировать, что вечная мерзлота не восстановилась, как должна была бы. Это была одна из проблем, но самая большая проблема заключалась в том, что осенью возникли эти экстремальные погодные условия". Instagram ruslanviktorov2013 Более 50 подтоплений зафиксировано в Москве в понедельник

Однако теперь усилия по установлению низких температур со стороны человека не требуются: "В семенохранилище всё ещё достаточно холодно. Температура в основном не поднимается выше минус 18 градусов. Но мы отслеживаем научные исследования по изменению климата, чтобы собрать достаточно знаний и принять необходимые меры, если выяснится, что здесь дело в изменении климата".

Аским рассказывает, что в трёх помещениях хранилища на острове Шпицберген в данный момент находится около 930 000 семян самых разных растений со всего света, и места хватит на 4 миллиона семян.

Хранилище было задумано на долгосрочную перспективу, и основная его идея состоит в том, чтобы сохранить семена растений на случай глобальной катастрофы.

Хранилище существует в единственном экземпляре, и принимаемых мер, считает Аским, должно быть достаточно, чтобы защитить имеющиеся семена.

Такие бедствия, как землетрясения и авиакатастрофы, по её мнению, хранилищу не угрожают: оно расположено так глубоко внутри горы, что давление извне не представляет риска.

"И если что-то произойдёт в самой горе – я о таком никогда не слышала и предполагаю, что когда принималось решение о строительстве хранилища, об этом об этом тоже подумали".

Речь о том, чтобы перенести хранилище – например, севернее, — по словам Аским, не идёт: "Внутри горы семена в безопасности, и вопрос о том, чтобы поменять местоположение (хранилища), не обсуждается".