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    В Австралии из-за наводнения пострадали десятки тысяч человек

    (обновлено: )12
    Полиция Австралии сообщила, что были найдены тела двух женщин. Это первые случаи с летальным исходом с тех пор, как циклон "Дебби" обрушился на Австралию.
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    REUTERS AAP/Dan Peled

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В Австралии два человека погибли, десятки тысяч пострадали из-за наводнения, вызванного последствиями мощного циклона "Дебби", передает агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    REUTERS Queensland Fire and Emergency Services
    Циклон "Дебби" в Австралии: серферы на улицах, акула на асфальте

    По данным агентства, полиция Австралии сообщила, что были найдены тела двух женщин. Это первые случаи с летальным исходом с тех пор, как циклон "Дебби" обрушился на Австралию.

    Как сообщается, зона наводнения растянулась на тысячу километров. Стихийное бедствие также оставило без электричества более 100 тысяч домов. Власти страны опасаются, что еще больше людей могут стать жертвами наводнения, так как вода продолжает прибывать.

    Ранее сообщалось, что порядка 40 тысяч человек в Австралии должны покинуть свои дома из-за угрозы наводнения.

    Циклон обрушился на северо-восточный штат Квинсленд во вторник, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти. Скорость порывов ветров достигала 263 километров в час. Циклон "Дебби" уже нанес существенный ущерб населению, десятки тысяч человек остались без электроснабжения. Когда оно будет восстановлено — пока неизвестно.

    По данным портала, в настоящее время без света остаются более 45 тысяч домов. Многие школы остаются закрытыми.

    Местные метеорологи предупреждают, что самое сильное затопление ожидается вдоль реки Туид. По некоторым данным за последние сутки в этом районе выпало до 417 миллиметров осадков.

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