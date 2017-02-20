Разворачивается мировая гонка за создание первого суперкомпьютера

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РИА Новости Украина

Накануне важного политического события года – сессий ВСНП и НПКСК в Китае объявлено, что к началу 2018 года будет завершено создание самого мощного в мире компьютера "Тяньхэ-3". Об этом сообщила 20 февраля газета China Daily. Представитель Национального центра суперкомьютеров в Тяньцзинь Мэн Сянфэй MENG XIANGFEI отметил, что мощность нового суперкомпьютера поможет Китаю укрепиться в статусе мирового лидера и решать сложнейшие задачи с "гораздо большей точностью, скоростью и широким охватом", сообщается в публикации.

Сегодня Китай безусловный лидер в этой сфере. В июне прошлого года был сдан в эксплуатацию самый производительный по версии проекта TOP500 суперкомпьютер в мире — Sunway Taihu Light. Производительность — 93 петафлопс. По этому показателю он почти втрое превзошел предыдущего чемпиона среди суперкомпьютеров Тяньхе-2 Tianhe-2, который шесть раз назывался самым мощным в мире. Суперкомпьютер Sunway Taihu Light ценен для Китая тем, что он впервые был создан без использования компонентов иностранного производства. Ранее все китайские "чемпионы" были оснащены процессорами американской компании Intel, пишет Sputnik.

"Тяньхэ-3" создается также исключительно за счет китайских технологий, включая операционную систему. Он будет готов к работе в проектном режиме к 2020 году. Как утверждают китайские специалисты, это произойдет раньше, чем американские ученые смогут представить миру свою окончательную версию компьютера со скоростью более 1 эксафлопса. Производительность "Тяньхэ-3" составил 1 эксафлопс. Таким образом, по меньшей мере до 2020 года верхнюю строчку в рейтинге проекта TOP500 Китай не уступит США.

Во второй половине 2016 года вызов "китайцам" попыталась бросить Япония. Они объявила о планах создания суперкомпьютера мощностью в 130 петафлопс. Действующий китайский Sunway Taihu Light имеет мощность 93 петафлопс. Японская новинка может возглавить мировой рейтинг, но до того, как появится "Тяньхэ-3", то есть до начала 2018 года. Реально в спор за лидерство могут вмешаться еще и США. Хотя за последние годы они уступили Китаю первенство не только по мощи суперкомпьютеров, но и по их числу в топ-500.

Директор Национального центра суперкомьютеров в Тяньцзине Лю Гуанмин Lu Guangming считает, что использование "Тяньхэ-3" будет ежегодно приносить экономическую выгоду в размере 1,5 миллиарда долларов. "Фактически мы стоим перед новой ступенью в производительности компьютеров", — заявил со своей стороны представитель этого ведомства Мэн Сянфэй. Ученый сообщил, что новую машину планируется использовать в генной инженерии при анализе структуры и последовательности расположения белков.

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"Умные суперигрушки", имеют двойное назначение, поэтому конкретные сферы их применения, как правило, всегда засекречены. Между тем эксперты считают, что самый мощный в мире суперкомпьютер уже обеспечивает преимущества Китаю в ряде "чувствительных" сфер. Это моделирование развития современной армии, потенциальных военных конфликтов, объемных ядерных испытаний, использования гиперзвука в ракетных и авиастроительных технологиях, прогноз глобальных изменений климата.