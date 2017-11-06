КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прилетел в Москву на товарищеский матч со сборной России, сообщается на официальной странице национальной аргентинской команды в микроблоге в Twitter.

​Матч сборных России и Аргентины состоится 11 ноября на стадионе "Лужники" в Москве. После встречи со сборной России аргентинцы 14 ноября в Краснодаре сыграют с командой Нигерии, сообщает Р-Спорт.

"Игроки национальной команды начали прибывать в Россию", — говорится в сообщении, которое сопровождается видео с футболистами сборной Аргентины на российской земле.

Сборная России 14 ноября проведет товарищеский матч с испанцами в Санкт-Петербурге.

Ранее супруга футболиста испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо подтвердила, что пара ждет третьего ребенка.