КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прилетел в Москву на товарищеский матч со сборной России, сообщается на официальной странице национальной аргентинской команды в микроблоге в Twitter.
[SELECCIÓN MAYOR] Los jugadores de @Argentina comenzaron a llegar a #Rusia. Leo Messi y @Mascherano ya lo hicieron 👇 #YoAmoAMiSelección 🇦🇷 pic.twitter.com/QGYvuazwY8— Selección Argentina (@Argentina) 6 ноября 2017 г.
Матч сборных России и Аргентины состоится 11 ноября на стадионе "Лужники" в Москве. После встречи со сборной России аргентинцы 14 ноября в Краснодаре сыграют с командой Нигерии, сообщает Р-Спорт.
"Игроки национальной команды начали прибывать в Россию", — говорится в сообщении, которое сопровождается видео с футболистами сборной Аргентины на российской земле.
Сборная России 14 ноября проведет товарищеский матч с испанцами в Санкт-Петербурге.
Ранее супруга футболиста испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо подтвердила, что пара ждет третьего ребенка.