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    Стартует групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА: матчи дня

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    Центральным матчем является игра "Барселоны" и "Ювентуса". Она пройдет а стадионе "Камп Ноу". В этот день состоится еще семь матчей. Футболисты "Ювентуса" Кьеллини, Манджукич и Хёведес пропустят матч ЛЧ с "Барселоной".
    Футбольный мяч
    AFP/GLYN KIRK

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Во вторник состоится первый игровой день группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017-2018.

    Всего в этот день пройдет восемь матчей, в центральном сыграют "Барселона" (Испания) и "Ювентус" (Италия). Матч группы D состоится на стадионе "Камп Ноу".

    uefa.com
    Первый игровой день Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018

    Защитники Джорджо Кьеллини и Бенедикт Хеведес, а также нападающий Марио Манджукич не помогут туринскому "Ювентусу" в матче группового раунда футбольной Лиги чемпионов с испанской "Барселоной", сообщается на официальном сайте итальянской команды.

    Кьеллини получил повреждение, находясь в расположении сборной Италии, а Манджукич был заменен в концовке матча третьего тура серии А с "Кьево" (3:0) в субботу. Кьеллини, Хёведес и Манджукич не вошли в список игроков "Юве", которые отправились на игру в Испанию, сообщает Р-Спорт. Кроме того, встречу пропустят полузащитники Клаудио Маркизио и Сами Хедира, которые восстанавливаются после травм.

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    Ранее португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом Европы в сезоне-2016/17 по версии УЕФА.

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