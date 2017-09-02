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    Матч Украина - Турция: стали известны стартовые составы команд

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    Команда Шевченко примет турков в Харькове, где постарается продолжить борьбу за выход на Мундиаль. Главные тренеры команд Андрей Шевченко и Мирча Луческу определили стартовые составы.
    Украина - Турция
    112 Украина

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В Харькове сегодня вечером состоится матч отбора на ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции.

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    Главные тренеры команд Андрей Шевченко и Мирча Луческу определили такие стартовые составы:

    Украина: Пятов – Бутко, Хачериди, Кривцов, Матвиенко – Степаненко, Ротань – Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка – Кравец.

    Турция: Бабаджан – Озбайракли, Кейбаши, Азиз, Белозоглу, Туран, Джигерджи, Тосун, Чалханоглу, Топал, Ундер.

    Ранее сообщалось, что вратарь "Бурсаспора" Харун Текин не сможет принять участие в тренировочном сборе сборной Турции накануне встреч с Украиной.

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