Матч Украина - Турция: стали известны стартовые составы команд

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В Харькове сегодня вечером состоится матч отбора на ЧМ-2018 между сборными Украины и Турции.

Смотрите также: Сборная Украины призвала фанатов быть корректными на матче с Турцией

Главные тренеры команд Андрей Шевченко и Мирча Луческу определили такие стартовые составы:

Украина: Пятов – Бутко, Хачериди, Кривцов, Матвиенко – Степаненко, Ротань – Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка – Кравец.

Турция: Бабаджан – Озбайракли, Кейбаши, Азиз, Белозоглу, Туран, Джигерджи, Тосун, Чалханоглу, Топал, Ундер.

Ранее сообщалось, что вратарь "Бурсаспора" Харун Текин не сможет принять участие в тренировочном сборе сборной Турции накануне встреч с Украиной.