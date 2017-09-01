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    Спорт

    Бой-реванш между Пакьяо и Хорном не состоится – СМИ

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    По информации СМИ, у 38-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо есть "другие обязательства" на дату реванша. Правительство австралийского штата Квинслэнд поможет Хорну организовать защиту титула против другого боксера.
    Мэнни Пакьяо
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Бой-реванш между бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях филиппинским боксером Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном не состоится, сообщает BBC.

    Дуэль взглядов Пакьяо и Флойда Мэйуэзера
    Видео канала Today News
    Дуэль взглядов Пакьяо и Мэйуэзера

    Пакьяо 2 июля в Брисбене проиграл Хорну единогласным решением судей и лишился титула чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Впоследствии мэр Брисбена Грэм Куирк заявлял, что город примет повторный бой Пакьяо и Хорна.

    Изначально сообщалось, что Пакьяо согласился провести поединок 12 ноября, но, по данным BBC, у 38-летнего филиппинца есть "другие обязательства" на эту дату. Отмечается, что правительство австралийского штата Квинслэнд поможет Хорну организовать защиту титула против другого боксера.

    Пакьяо, ныне сенатор Филиппин, ранее заявлял, что планировал завязать с боксом в прошлом году, чтобы сконцентрироваться на политике. Тренер филиппинца Фредди Роуч также советовал ему завершить боксерскую карьеру после поражения от Хорна, однако Пакьяо хотел провести бой-реванш.

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