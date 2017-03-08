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    Бой Мэнни Пакьяо с Амиром Ханом не состоится

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    По словам промоутера филиппинского боксера Боба Арума, сделка сорвалась, есть предложение о другом бое, не с Ханом. Хан не будет следующим противником Мэнни Пакьяо.
    Мэнни Пакьяо
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Бой чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо с британцем Амиром Ханом не состоится, сообщает ESPN со ссылкой на промоутера филиппинского боксера Боба Арума.

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    Ранее Пакьяо сообщил в своем микроблоге в Twitter, что проведет бой с британцем Ханом 23 апреля в ОАЭ. До этого филиппинский боксер предлагал болельщикам выбрать для него соперника среди британцев Хана и Келла Брука, австралийца Джеффа Хорна и американца Теренса Кроуфорда. Хан победил в голосовании среди почти 45 тысяч пользователей, набрав 48% голосов.

    "Сделка сорвалась, — сказал Арум. – Есть предложение о другом бое, не с Ханом. Хан не будет следующим противником Мэнни Пакьяо".

    По словам Арума, Пакьяо проведет бой в другом месте в июне или июле, но это зависит от графика работы Сената Филиппин, служащим которого является Пакьяо.

    Мэнни Пакьяо, в августе 2016 года объявивший о возобновлении карьеры, в начале ноября победил американца Джесси Варгаса в поединке за титул WBO. Всего на счету филиппинца 59 побед (38 — нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи.

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