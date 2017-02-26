наверх
26.02.201719:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Пакьяо проведет бой с Ханом 23 апреля

    (обновлено: )1501
    Переговоры между командой чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и командой британца Амира Хана пришли к соглашению по бою 23 апреля.
    Мэнни Пакьяо
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Бой чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и британца Амира Хана состоится 23 апреля. Об этом сообщается в микроблоге филиппинского боксера в Twitter.

    Читайте также: Удар ниже пояса. Проба Б боксера Поветкина дала положительный результат

    "Переговоры между командой Пакьяо и командой Хана пришли к соглашению по бою 23 апреля, как того хотели болельщики", – написал Пакьяо, сообщает Р-Спорт.

    Ранее сообщалось, что американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив Джеральда Вашингтона.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Савченко в Донецке
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Сергей Притула
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Гривны
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты