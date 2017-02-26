Пакьяо проведет бой с Ханом 23 апреля

ROBYN BECK / AFP

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Бой чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и британца Амира Хана состоится 23 апреля. Об этом сообщается в микроблоге филиппинского боксера в Twitter.

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"Переговоры между командой Пакьяо и командой Хана пришли к соглашению по бою 23 апреля, как того хотели болельщики", – написал Пакьяо, сообщает Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив Джеральда Вашингтона.