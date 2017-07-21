Четырехкратная олимпийская чемпионка совершила каминг-аут

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Четырехкратная олимпийская чемпионка американская баскетболистка Сью Берд заявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и рассказала, что состоит в отношениях с футболисткой сборной США Меган Рапино, сообщает Р-Спорт.

Берд, выступавшая в России за московское "Динамо", подмосковный "Спартак" и екатеринбургский УГМК, также за свою карьеру трижды побеждала на чемпионатах мира, дважды — в женской НБА, пять раз выигрывала чемпионаты России, четырежды — Евролигу.

"Я — гомосексуалистка, моя девушка — Меган (Рапино). Это не секрет для людей, которые меня знают. Я не чувствую, что жила не своей жизнью. Я думаю, у людей есть предположение, что если вы не говорите об этом, то должны скрывать это, как будто это секрет. Это не мой вариант. Зачем об этом говорить сейчас? Это происходит тогда, когда это должно случиться, потому что кажется правильным", — цитирует 36-летнюю Берд ESPN.

"Я понимаю людей, которые думают, что я должна была сделать это раньше, но это было неподходящее время для меня. Я должна быть честна в этом, это мой путь", — сказала она.

В женской НБА Берд с 2002 года выступает за "Сиэтл".