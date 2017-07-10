Женская сборная Украины по волейболу выиграла Евролигу

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске состоялся второй финальный поединок женской волейбольной Евролиги. Сборная Украины после победы в первой игре в Хельсинки (3:1) с таким же счетом обыграла команду Финляндии в ответной встрече.

Первая партия была за гостями. Северянки лучше вошли в игру и выиграли первый сет — 25:17. Второй сет был уже за украинками — 25:23. Острая борьба развернулась в концовке третьей партии. У сборной Финляндии были сетболы, однако четче в решающих эпизодах действовали украинки, которые в итоге вытянули партию — 27:25. Это фактически означало победу по сумме двух встреч и титул для сборной Украины. В четвертой партии подопечные Гария Егиазарова поставили эффектную точку в матче и турнире — 25:16.

Таким образом, украинская женская сборная провела в Евролиге-2017 10 поединков, в которых добыла 9 побед и впервые в истории выиграла этот турнир. Напомним, что аналогичного результата в этом году добилась мужская национальная команда. Обе украинские сборные впервые принимали участие в соревнованиях.