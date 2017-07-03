Сборная Украины по волейболу победили команду Македонии в финале Евролиги

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. В Гентофте (Дания) завершился финальный матч розыгрыша Евролиги-2017, в котором сборная Украины обыграла команду Македонии и впервые в своей истории стала обладателем трофея, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

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Матч завершился со счетом 3:1. Украинцы уверенно начали матч и выиграли стартовый сет со счетом 25:15, затратив на сет менее получаса — 25 минут. Во второй партии борьба была уже куда более упорной, но в концовке вновь лучшей оказалась украинская команда — 25:22.

Настоящая борьба "очко в очко" развернулась в концовке третьего сета, где более удачливыми оказались македонцы — 24:26. Украинские волейболисты уже в следующей, четвертой партии доказали, что являются куда более сильной командой — 25:13 и победа в матче в целом. Таким образом, сборная Украины вошла в историю Евролиги, как победитель этого турнира.

Ранее сообщалось, что сборная Германии по футболу стала победителем Кубка конфедераций 2017 года, обыграв в финале команду Чили.