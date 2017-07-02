Сборная Германии обыграла чилийцев в финале Кубка конфедераций

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Сборная Германии по футболу стала победителем Кубка конфедераций 2017 года, обыграв в финале команду Чили.

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась победой немцев со счетом 1:0. Единственный мяч на 20-й минуте забил Ларс Штиндль. Этот матч стал самым посещаемым на турнире — на трибунах собрались 57 268 зрителей.

Ранее в воскресенье в матче за третье место сборная Португалии в дополнительное время обыграла мексиканцев – 2:1. Сборная России ранее не сумела выйти из группы.

Турнир проходил в четырех городах России – Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.