Умер легендарный голкипер миланского "Интера"

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Легендарный итальянский голкипер Джулиано Сарти, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов в составе миланского "Интера", скончался в возрасте 83 лет, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), информирует Р-Спорт.

ru.wikipedia.org Легендарный итальянский голкипер Джулиано Сарти

Сарти умер во Флоренции в ночь на вторник, 6 июня. Причина смерти не уточняется. 2 октября голкиперу исполнилось бы 84 года.

Сарти начал свою профессиональную карьеру в "Фиорентине" в 1954 году и выступал за команду из Флоренции до 1963 года. Вместе с "фиалками" стал чемпионом Италии, обладателем Кубка Италии и Кубка обладателей кубков. За "Интер" голкипер выступал с 1963 по 1968 годы и завоевал в месте с "нерадзурри" два титула чемпионов страны, два Кубка чемпионов, а также два Межконтинентальных кубка. Также в активе Сарти восемь матчей за сборную Италии.

Сарти считается одним из лучших вратарей в истории итальянского футбола и занимает 43-е место в списке лучших голкиперов Европы XX века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).