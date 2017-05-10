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    "Интер" отправил в отставку главного тренера Стефано Пиоли

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    "Интер" под руководством Пиоли после 35 туров с 56 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице и рискует не попасть в европейские кубки на следующий сезон.
    Главный тренер миланского Интера Стефано Пиоли
    STR / AFP

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Интер" (Милан) отправил в отставку главного тренера Стефано Пиоли, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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    "Интер" под руководством Пиоли после 35 туров с 56 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице и рискует не попасть в еврокубки на следующий сезон. В последних семи матчах "нерадзурри" не одержали ни одной победы. Вместе с Пиоли "Интер" покинули его помощники. Исполнять обязанности главного тренера в ближайших трех играх будет Стефано Векки, ранее тренировавший молодежную команду.

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    Пиоли возглавил "Интер" в ноябре 2016 года, подписав контракт до 2018 года. На протяжении карьеры 51-летний спекциалист работал в итальянских "Модене", "Парме", "Пьяченце", "Сассуоло", "Кьево", "Палермо", "Болонье" и "Лацио".

    Напомним, накануне туринский "Ювентус", обыграв "Монако", вышел в финал Лиги чемпионов. 

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