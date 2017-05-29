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    Экс-главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде возглавил "Барселону"

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    Презентация бывшего главного тренера "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде в качестве нового главного тренера каталонской команды состоится в четверг.
    Экс-главный тренер Атлетика Эрнесто Вальверде возглавил Барселону
    @FCBarcelona

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Бывший главный тренер "Атлетика" из Бильбао Эрнесто Вальверде возглавил футбольный клуб "Барселона", сообщается на официальном сайте "сине-гранатовых".

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    Контракт с 53-летним испанским специалистом рассчитан на два года c возможностью продления еще на один сезон.

    "Вальверде обладает компетенцией, рассудительностью, знаниями и опытом, — сказал президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу. — Он способствует развитию молодых игроков и встает на путь "Барселоны". Вальверде — труженик, фанат использования технологий в тренировках и играх".

    Бартомеу также сообщил, что презентация Вальверде в качестве нового главного тренера каталонской команды состоится в четверг.

    Вальверде в бытность игроком выступал за "Барселону" в 1988-1990 годах. Его тренерская карьера началась в 2001 году в "Атлетике" из Бильбао с должности ассистента, а в 2003-м специалист возглавил баскский клуб. Впоследствии работал с "Эспаньолом", "Вильярреалом", "Валенсией", греческим "Олимпиакосом". Последние четыре года Вальверде возглавлял все тот же "Атлетик". В минувшем сезоне команда под его руководством занял седьмое место в чемпионате Испании.

    В качестве тренера Вальверде с "Олимпиакосом" стал трехкратным чемпионом Греции и дважды выиграл Кубок страны, а с "Атлетиком" завоевал Суперкубок Испании-2015, в финале разгромив "Барселону" со счетом 4:0.

    Напомним, "Барселона" обыграла "Алавес" в финале Кубка Испании по футболу сезона-2016/17.  "Барселона" стала обладателем трофея в 3-й раз подряд и в 29-й раз в истории.

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