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    "Барселона" разгромив "Вильярреал", вышла в лидеры чемпионата Испании

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    Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Лионель Месси, забивший свой второй мяч с пенальти.
    Игроки Барселоны радуются забитому голу в матче с Вильярреалом
    @FCBarcelona

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. "Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче 36-го тура чемпионата Испании.

    Уникальные кадры игры юного Месси. Видео
    Канал FC Barcelona на Youtube
    Уникальные кадры игры юного Месси

    Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Лионель Месси (45-я и 82-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, еще по голу забили Неймар (21) и Луис Суарес (69). У "Вильярреала" отличился Седрик Бакамбю (32).

    "Барселона" набрала 84 очка и вышла в лидеры чемпионата Испании. У идущего вторым мадридского "Реала" на 3 очка меньше, но есть два матча в запасе. "Вильярреал" с 63 очками занимает пятую строчку.

    Ранее сообщалось, что нападающий Лионель Месси отклонил первое предложение "Барселоны" о новом контракте.

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