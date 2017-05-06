"Барселона" разгромив "Вильярреал", вышла в лидеры чемпионата Испании

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. "Барселона" разгромила "Вильярреал" в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Лионель Месси (45-я и 82-я минуты), забивший свой второй мяч с пенальти, еще по голу забили Неймар (21) и Луис Суарес (69). У "Вильярреала" отличился Седрик Бакамбю (32).

"Барселона" набрала 84 очка и вышла в лидеры чемпионата Испании. У идущего вторым мадридского "Реала" на 3 очка меньше, но есть два матча в запасе. "Вильярреал" с 63 очками занимает пятую строчку.

Ранее сообщалось, что нападающий Лионель Месси отклонил первое предложение "Барселоны" о новом контракте.