КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. "Барселона" обыграла "Алавес" в финале Кубка Испании по футболу сезона-2016/17.

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу "сине-гранатовых", в составе которых отличились Лионель Месси (30-я минута), Неймар (45) и Пако Алькасер (45+3). У "Алавеса" мяч забил Тео Эрнандес (33).

"Барселона" стала обладателем трофея в 3-й раз подряд и в 29-й раз в истории.

Ранее сообщалось, что футболисты дортмундской "Боруссии" завоевали Кубок Германии, в финале обыграв франкфуртский "Айнтрахт". Боруссия" стала обладателем Кубка Германии в четвертый раз в истории.