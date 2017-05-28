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    Спорт

    "Барселона" обыграла "Алавес" в финале Кубка Испании

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    Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу "сине-гранатовых", в составе которых отличились Лионель Месси, Неймар и Пако Алькасер. У "Алавеса" мяч забил Тео Эрнандес.
    Барселона обыграла Алавес в финале Кубка Испании
    @FCBarcelona

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. "Барселона" обыграла "Алавес" в финале Кубка Испании по футболу сезона-2016/17.

    Уникальные кадры игры юного Месси. Видео
    Канал FC Barcelona на Youtube
    Уникальные кадры игры юного Месси

    Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу "сине-гранатовых", в составе которых отличились Лионель Месси (30-я минута), Неймар (45) и Пако Алькасер (45+3). У "Алавеса" мяч забил Тео Эрнандес (33).

    "Барселона" стала обладателем трофея в 3-й раз подряд и в 29-й раз в истории.

    Ранее сообщалось, что футболисты дортмундской "Боруссии" завоевали Кубок Германии, в финале обыграв франкфуртский "Айнтрахт". Боруссия" стала обладателем Кубка Германии в четвертый раз в истории.

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