Стало известно, где сыграет сборная Украины и Турции в отборе ЧМ-2018

КИЕВ, 20 мая — РИА новости Украина. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко сообщил, что местом проведения будущего домашнего поединка квалификационного турнира к чемпионату мира 2018 года по футболу будет Харьков, сообщает пресс-служба ФФУ.

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"Осенью на "Металлисте" сборная Украины сыграет против команды Турции и это будет один из ключевых поединков в нашей отборочной группе к ЧМ-2018. С председателем Харьковской ОГА Юлией Светличной мы уже обсуждаем детали организации предстоящего матча. Это крайне важно в нынешней ситуации, ведь футбол для многих людей является признаком мирного времени. Игры в Харькове собирают большую аудиторию, многие фанаты приезжают сюда из прифронтовых территорий. Поверьте, для них это не менее важно, чем материальные блага", — отметил президент ФФУ.

Как сообщалось ранее, донецкий "Шахтер" в 11 раз стал обладателем Кубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо".