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    "Шахтер" разгромил "Черноморец" в чемпионате Украины

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    Встреча, прошедшая в субботу в Одессе, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Шахтера". В составе победителей дубль оформил Густаво Бланко Лещук (37-я и 89-я минуты). Еще один мяч в свои ворота забил игрок "Черноморца" Ризван Аблитаров (29).
    Встреча Шахтера и Черноморца в Одессе
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. "Шахтер" одержал победу над "Черноморцем" в матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу.

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    Встреча, прошедшая в субботу в Одессе, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Шахтера". В составе победителей дубль оформил Густаво Бланко Лещук (37-я и 89-я минуты). Еще один мяч в свои ворота забил игрок "Черноморца" Ризван Аблитаров (29).

    ФК Шахтер Донецк
    Встреча "Шахтера" и "Черноморца" в Одессе

    "Шахтер", досрочно ставший чемпионом Украины, набрал 78 очков. В активе "Черноморца", идущего шестым, 37 баллов.

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