"Шахтер" стал 10-кратным чемпионом Украины

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 6 мая, донецкий "Шахтер" вырвал победу у луганской "Зари" на харьковском стадионе "Металлист" со счетом 3-2.

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Таким образом, горняки досрочно завоевали чемпионский титул, который стал для них уже десятым по счету. "Шахтер" теперь может получить звездочку в эмблему клуба, передает "Страна".

Теперь "Шахтер" будет представлять Украину в Лиге чемпионов 2017/2018.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" одержал победу над "Александрией" в матче второго этапа чемпионата Украины. Матч прошел в воскресенье в Харькове и завершился со счетом 1:0.