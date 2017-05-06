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    "Шахтер" стал 10-кратным чемпионом Украины

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    Донецкий "Шахтер" досрочно завоевал чемпионский титул, который стал для них уже десятым по счету. Горняки теперь могут получить звездочку в эмблему клуба.
    Матч Шахтер - Заря
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В субботу, 6 мая, донецкий "Шахтер" вырвал победу у луганской "Зари" на харьковском стадионе "Металлист" со счетом 3-2.

    Шахтер vs Заря. Обзор центрального матча тура. Видео
    Канал "ПРОФУТБОЛ" на Youtube
    "Шахтер" vs "Заря". Обзор центрального матча тура

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    Таким образом, горняки досрочно завоевали чемпионский титул, который стал для них уже десятым по счету. "Шахтер" теперь может получить звездочку в эмблему клуба, передает "Страна".

    Теперь "Шахтер" будет представлять Украину в Лиге чемпионов 2017/2018.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" одержал победу над "Александрией" в матче второго этапа чемпионата Украины. Матч прошел в воскресенье в Харькове и завершился со счетом 1:0.

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