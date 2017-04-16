Футболист сборной Панамы застрелен у своего дома

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник сборной Панамы по футболу 33-летний Амилькар Энрикес был застрелен рядом со своим домом в Нуэво-Колоне, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Mirror.

В полиции сообщили, что футболист получил сразу несколько огнестрельных ранений и был доставлен в больницу, где позже скончался.

"Выражаем соболезнования по поводу смерти игрока нашей сборной Амилькара Энрикеса", — написала Панамская федерация футбола в микроблоге в Twitter.

Игрок выступал за сборную Панамы с 2004 года и провел в футболке национальной команды 75 матчей.

Как сообщалось ранее, португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в европейских кубках.