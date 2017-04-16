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    Спорт

    Футболист сборной Панамы застрелен у своего дома

    (обновлено: )57
    Футболист получил сразу несколько огнестрельных ранений и был доставлен в больницу, где позже скончался. Он выступал за сборную Панамы с 2004 года и провел в футболке национальной команды 75 матчей.
    Амилькар Энрикес
    antena2.com.co

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник сборной Панамы по футболу 33-летний Амилькар Энрикес был застрелен рядом со своим домом в Нуэво-Колоне, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Mirror.

    В полиции сообщили, что футболист получил сразу несколько огнестрельных ранений и был доставлен в больницу, где позже скончался.

    "Выражаем соболезнования по поводу смерти игрока нашей сборной Амилькара Энрикеса", — написала Панамская федерация футбола в микроблоге в Twitter.

    Игрок выступал за сборную Панамы с 2004 года и провел в футболке национальной команды 75 матчей.

    Как сообщалось ранее, португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 100 голов в европейских кубках.

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