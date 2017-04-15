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    Президент футбольного клуба отстранен за поцелуй и щипание за ягодицы

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    Хемахем поцеловал помощника главного арбитра и ущипнул его за щеку, а также дважды ущипнул судью за ягодицы. Его наказали пожизненной дисквалификацией и штрафом в 12 тысяч евро.
    Монсе Хемахем
    Р-Спорт

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Федерация футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента клуба "Сфаксьен" Монсе Хемахема за поцелуй и щипание за ягодицы помощника главного арбитра. Об этом сообщает Yahoo! Sports.

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    Президент клуба "Сфаксьен", согласно информации, в марте в победном матче с клубом "Этуаль дю Сахель" (3:2) поцеловал помощника главного арбитра и ущипнул его за щеку. Также Хемахем признался, что дважды ущипнул судью за ягодицы, передает Р-Спорт.

    Хемахема обвинили в непристойном, неспортивном поведении, оскорблении арбитра и моральном вреде. Его наказали пожизненной дисквалификацией и штрафом в 12 тысяч евро.

    Ранее сообщалось, что нападающий "Барселоны" Неймар дисквалифицирован Федерацией футбола Испании на три матча чемпионата страны. Неймар был удален в субботнем матче 31-го тура чемпионата Испании с "Малагой" (0:2), получив две желтых карточки. Бразилец должен был пропустить только один матч, но, покидая поле, он саркастически поаплодировал судье, что было отражено в протоколе и стало причиной дополнительной дисквалификации.

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