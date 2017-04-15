Футболисты "Шахтера" разгромили "Олимпик"

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Футболисты "Шахтера" обыграли "Олимпик" в матче второго этапа чемпионата Украины по футболу.

Смотрите также: Роналду первым в истории забил 100 голов в еврокубках

Встреча между двумя донецкими командами состоялась в Киеве. Матч завершился победой "Шахтера" со счетом 4:0. Голы забили Тайсон (7-я минута), Бернард Анисио (37), Виктор Коваленко (58) и Факундо Феррейра (61, с пенальти), передает Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что в матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире.