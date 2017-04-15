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    Футболисты "Шахтера" разгромили "Олимпик"

    (обновлено: )86
    Матч прошел в Киеве. Встреча завершилась победой "Шахтера" со счетом 4:0. Голы забили Тайсон (7-я минута), Бернард Анисио (37), Виктор Коваленко (58) и Факундо Феррейра (61, с пенальти).
    Матч Шахтер - Олимпик
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Футболисты "Шахтера" обыграли "Олимпик" в матче второго этапа чемпионата Украины по футболу.

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    Встреча между двумя донецкими командами состоялась в Киеве. Матч завершился победой "Шахтера" со счетом 4:0. Голы забили Тайсон (7-я минута), Бернард Анисио (37), Виктор Коваленко (58) и Факундо Феррейра (61, с пенальти), передает Р-Спорт.

    Ранее сообщалось, что в матче второго этапа чемпионата Украины ФК "Шахтер" проиграл одесскому "Черноморцу". Футболисты потерпели первое поражение в турнире.

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