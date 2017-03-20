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    Спорт

    Итальянская боксерша после боя попала в реанимацию

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    Франческа Моро потеряла сознание по окончании боя на национальном турнире по женскому боксу в области Абруццо. На скорой помощи 26-летнюю спортсменку доставили в больницу города Кьети, где ей диагностировали субдуральную гематому.
    Франческа Моро
    @TgrVeneto

    КИЕВ, 20 мар – РИА Новости Украина. Итальянская боксерша перенесла операцию и впала в кому в результате кровоизлияния в мозг, полученного в ходе поединка, сообщают в воскресенье местные СМИ.

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    Boks/Youtube
    Украинский боксер Гвоздик победил в бою за титул NABF

    Франческа Моро потеряла сознание по окончании боя на национальном турнире по женскому боксу в области Абруццо. На скорой помощи 26-летнюю спортсменку доставили в больницу города Кьети, где ей диагностировали субдуральную гематому. Ночью врачи провели операцию по дренированию гематомы для удаления сгустков крови.

    Сейчас Моро находится в реанимации в коме, врачи не дают четких прогнозов относительно ее состояния.

    Cогласно профилю в Facebook, Моро закончила юридический факультет Падуанского университета. По информации спортивного издания Gazzetta dello Sport, уроженка пригорода Венеции Местре выступает в весовой категории до 57 килограммов, до злополучного поединка она провела на боксерском ринге 14 поединков при 7 поражениях и 5 победах.

    Ранее сообщалось, что американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив Джеральда Вашингтона.

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