В Харькове пройдет чемпионат Европы по боксу

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года будет принимать Харьков, сообщает во вторник пресс-служба Федерации бокса Украины (ФБУ).

Согласно официальному сообщению Европейской конфедерации бокса, чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 14 по 26 июня 2017 года, уточняет ФБУ.

"Я с радостью хочу сообщить, что главный боксерский форум Европы пройдет в Украине, а именно в Харькове, — говорит президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус. — В первую очередь выражаю слова благодарности президенту EUBC Франко Фальчинелли и членам исполнительного комитета Европейской Конфедерации за то, что отдали свой голос именно за нас".

"Континентальное первенство по боксу среди мужчин станет крупнейшей и без преувеличения исторической боксерской событием, которое проходило в Украине. Ранее нашему государству доверяли право на проведение Чемпионата мира по боксу среди юниоров, Кубка Европы среди мужчин, Чемпионата Европы среди женщин и Чемпионата Европы по боксу среди юниоров", — отметили в пресс-службе ФБУ.

Ранее сообщалось, что Украина подала заявку в Европейскую конфедерацию бокса на проведение чемпионата Европы по боксу среди мужчин летом текущего года.